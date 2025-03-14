BMW лишился прибыли

Годовая прибыль немецкого автоконцерна BMW рухнула на 37%. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2024-й.

Чистая прибыль производителя по его итогам составила €7,68 млрд. Наибольшая доля выручки BMW (42,7%) пришлась на европейский рынок, за ним следует Азия (32,7%) и Северная и Южная Америка (22,4%).

По итогам 2024-го, объемы поставок немецких автомобилей также упали, опустившись до менее 2,5 млн машин (в 2023 году показатель составлял 2,6 млн).

До это Telegram-канал Avtorevizzoro со ссылкой на дилеров сообщил, что в Калининграде была собрана партия кроссоверов BMW X5 и X6 из машинокомплектов 2022 года. Сами автомобили при этом получили ПТС 2025 года.

Концерн BMW Group в свою очередь заявил, что эти автомобили никакого отношения к ним не имеют, поскольку собраны предприятием, не входящим в производственный периметр концерна. В компании заявили, что такие машины не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности BMW. Использование таких машин несет риски для жизни и здоровья, отметили в BMW.

Ранее «Автотор» ответил на вопрос о возобновлении сборки BMW в Калининграде.