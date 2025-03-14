«Автотор» ответил на вопрос о возобновлении сборки BMW в Калининграде

«Автотор» не стал говорить о возобновлении сборки BMW из-за санкционных рисков

Калининградский завод «Автотор» отказался комментировать сообщения ряда Telegram-каналов о сборке автомобилей из старых машинокомплектов бывшего партнера — BMW. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе автокомпании.

«Мы не комментируем вопросы, в постановке которых содержатся потенциальные риски некорректной интерпретации информации в условиях антироссийской санкционной политики», — рассказал «Газете.Ru» официальный представитель «Автотора».

До это Telegram-канал Avtorevizzoro со ссылкой на дилеров сообщил, что в Калининграде была собрана партия кроссоверов BMW X5 и X6 из машинокомплектов 2022 года. Сами автомобили при этом получили ПТС 2025 года.

Концерн BMW Group в свою очередь заявил, что эти автомобили никакого отношения к ним не имеют, поскольку собраны предприятием не входящим в производственный периметр концерна. В компании заявили, что такие машины не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности BMW. Использование таких машин несет риски для жизни и здоровья, отметили в BMW.

Ранее россиянам рассказали, какие машины дилеры не могут продать даже себе в ущерб.