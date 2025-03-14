«Грелись в похоронном автобусе»: сахалинцы оказались в метель на трассе

На Сахалине застрявшим на трассе людям пришлось греться в похоронном автобусе

На Сахалине 14 марта пассажиров автобуса высадили на трассе в метель. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП.Сахалин».

«Дорога домой для жителей Синегорска 14 марта оказалась очень непростой. Из-за перекрытия автобус до конечного пункта проехать не смог, часть пассажиров высадили в Ключах в разгар метели», — говорится в сообщении.

По словам пассажирки, водитель предложил вернуться в областной центр, но многие отказались, поскольку всем нужно было домой. Люди решили дождаться специальной техники, которая должна была доставить их до места назначения. На время ожидания пассажиров пустили погреться в частный автобус, который ехал с поминок.

В администрации Южно-Сахалинска объяснили, что из-за непогоды дорогу перекрыли, поэтому автобус не мог продолжить движение. Кроме того, в настоящее время решается вопрос по возврату пассажирам денег за поездку.

До этого сообщалось, что в Новосибирске двое мужчин с ножом напали на пассажира в троллейбусе.

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