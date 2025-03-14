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Редкий автомобиль Lada продают в России за 700 тысяч рублей

В России продают ВАЗ-2106 с небольшим пробегом за 700 тысяч рублей
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Torsten Maue/commons.wikipedia.org

В Омске на продажу выставили ВАЗ-2106 с пробегом в 13 тысяч километров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на классифайд.

«За такую «шестерку» владелец хочет выручить 700 тысяч рублей. Автомобиль оснащен 72-сильным двигателем объемом 1,5 литра и 4-ступенчатой МКП», — говорится в сообщении.

По словам продавца, в зимнее время машину оставляли в гараже. Кроме того, вся электрика в автомобиле находится в исправном состоянии, салон чистый и нет повреждений на панели.

На опубликованных фотографиях видно, что машина в хорошем состоянии.

По информации источника, автомобили ВАЗ-2106 выпускали на заводе с 176 по 2001 год. Помимо этого, машины собирали и на «ИжАвто», последний автомобиль ВАЗ-2106 выпустили в 2006 году.

До этого сообщалось, что в Московской области на продажу выставили новый советский седан ГАЗ-24-10 «Волга» 1987 года выпуска. Автомобиль оснащен силовым агрегатом 2.4 л. мощностью 90 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой передач.

Ранее в России в продаже появился редкий Chevrolet Caprice.

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