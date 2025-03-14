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Названа дата продаж нового «Москвича 8»

Старт продаж кроссовера «Москвич 8» запланировали на весну 2025 года
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АО МАЗ «Москвич»

Новый семиместный кроссовер «Москвич 8», вероятно, выйдет в продажу весной. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на автодилеров.

Директор «Авилон Москвич» Дмитрий Макарычев пояснил изданию, что в автосалонах «Москвич 8» появится весной. При этом у компании-производителя уже есть в наличии готовые модели.

Менеджер отдела продаж петербургского автоцентра «Вагнер-Авто» добавил, что, по предварительным данным, поставки авто ожидаются к концу апреля. Информации о ценах и комплектациях пока нет.

Презентация семиместного кроссовера «Москвич 8» состоялась в августе 2024 года в выставочном зале «Манеж» в самом центре Москвы. Пресс-служба завода анонсировала тогда, что производство и продажи новой модели стартуют в конце 2024 года, однако этого не произошло.

Впоследствии дату старта продаж перенесли.

Ранее в России спрогнозировали рекордное падение продаж новых автомобилей.

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