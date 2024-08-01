«Москвич 8» официально показали в Москве: сколько он будет стоить и когда появится в продаже Представленный в Москве «Москвич 8» поступит в продажу в конце 2024 года

В Москве на выставке в Манеже представлена новая модель «Москвича» — большой семиместный кроссовер. О том, что представляет собой «Москвич 8» и с какими автомобилями ему предстоит конкурировать на российском рынке, — в материале «Газеты.Ru».

Публичный показ нового «Москвича» состоялся на фестивале «Территория будущего. Москва 2030», который открылся в выставочном зале «Манеж» у стен Кремля. Автомобиль размещен на стенде автозавода вместе с другими моделями компании — кроссоверами «Москвич 3» и «Москвич 3е», а также лифтбэком «Москвич 6».

На том же стенде в рамках интерактивной экспозиции демонстрируется и один из самых ответственных производственных процессов в сборке машины — стыковка шасси с кузовом.

Как и другие модели «Москвича», новый семиместный кроссовер представляет собой выпущенный под российской маркой китайский JAC.

Аналог «Москвича 8» в Китае — кроссовер JAC X8 Plus, продажи которого в Китае стартовали в 2022 году под брендом Sehol X8 Plus.

Сколько увезет

В модельном ряду JAC кроссовер X8 Plus самый крупный: его длина составляет 4824 мм, колесная база — 2830 мм. В салоне три ряда сидений, рассчитанные на семь человек. Самой габаритной в линейке «Москвича» и станет модель с индексом 8.

По габаритам новый «Москвич» сравним с флагманским кроссовером Geely — Okavango (длина — 4860 мм, семь мест) или Chery Tiggo 8 (длина — 4720 мм, семь мест). Из автомобилей, которые более не представлены на российском рынке, сопоставимы с ним по габаритам и оснащению корейские Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

close 100% Автомобиль «Москвич 8» в цехе автомобильного завода Сергей Фадеичев/ТАСС

Под капотом новинки от «Москвича» установлен бензиновый турбомотор мощностью 174 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. В салоне сразу два дисплея, в качестве приборной панели использован 12-дюймовый цифровой экран.

В числе опций камеры кругового обзора мультимедиасистема с протоколами подключения смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto, а также устройство беспроводной зарядки для смартфонов.

От исходного паркетника JAC новый «Москвич» ничем не отличается кроме логотипов: у него такая же двухцветная отделка салона и эргономичные кресла, аналогичная и массивная решетка радиатора во всю ширину передней части кузова с узкими основными фарами и сдвоенными фонарями под ними.

Управление трансмиссией осуществляется массивной шайбой на центральном тоннеле, предусмотрен бесключевой доступ с кнопочным запуском мотора и климат-контроль.

Когда ждать

Пресс-служба «Москвича» анонсировала, что семейный кроссовер поступит в производство и продажу в конце 2024 года. На российском рынке автомобиль будет предложен только в семиместной комплектации.

close 100% Сало автомобиля «Москвич 8» Сергей Фадеичев/ТАСС

Официально цену автомобиля производитель не раскрывает, но, по оценкам экспертов, она может составить от 2,5 млн рублей, уточняет «Прайм».

Какой он в Китае

При этом в Китае набор комплектаций для JAC Sehol X8 Plus намного шире. С момента дебюта модели на домашнем рынке также доступен в шестиместной конфигурации с отдельными креслами второго ряда. А с весны 2023-го его начали выпускать и в пятиместном варианте. В Китае в качестве альтернативы силового агрегата есть турбомотор 1.5, который в местной спецификации развивает 184 л.с., для него предлагается и обычная шестиступенчатая «механика».

Конкуренты

Семиместный Geely Okavango предлагается в России в двух комплектациях за 3,5 млн и 3,6 млн рублей без учета скидок и спецпредложений. Под капотом этого автомобиля установлен бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 200 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом». Как и у «Москвича 8», у Okavango только передний привод.

close 100% Geely Okavango Geely

В оснащение Okavango входит светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса и многочисленные системы помощи водителю, в том числе защита от опрокидывания, система помощи при экстренном торможении и шесть подушек безопасности.

В максимальной комплектации есть ассистент смены полосы, система предупреждения удара сзади, передний парктроник и мониторинг скрытых зон.

Другой соперник «Москвича» — кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max, который предлагается в России с двумя двигателями. В версии с турбомотором 1.6 (186 л.с.) и роботизированной трансмиссией он стоит от 3,2 млн рублей. С двухлитровым мотором (197 л.с.) автомобиль стоит от 3,9 млн рублей.

close 100% Chery

В базовое оснащение Tiggo входят шесть подушек безопасности, 18-дюймовые колесные диски, камеры кругового обзора, ABS, система стабилизации и мониторинг давления в шинах. Дорогая версия кроссовера за 4,2 млн руб. снабжена девятью подушками, 19-дюймовыми колесами и набором электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и систему автоматического экстренного торможения.