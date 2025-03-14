Водителям в Москве дали рекомендации, как вести себя во время сильного ветра

Москвичей предупредили о сильном ветре и призвали быть аккуратными на дорогах

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к московским водителям в связи с прогнозом о сильном ветре и дал им рекомендации. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Синоптики прогнозируют, что в некоторых районах российской столицы 14 марта будет сильный ветер с порывами до 17-22 м/с. В ЦОДД подчеркнули, что в такую погоду нужно быть внимательными и аккуратными на дорогах.

Автолюбителей попросили не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, водителей призвали не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

«Если увидели сломанный знак или светофор, то позвоните с мобильного телефона по номеру 3210», — добавили в ЦОДД.

Накануне начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков предупреждал, что в пятницу столицу накроет штормовая погода. Причем, к вечеру, по его словам, возможен мокрый снег. В выходные в Москве прогнозируются заморозки, отмечал синоптик.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать возвращения апрельской погоды.