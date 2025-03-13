В Москве на Кремлевской набережной перекрыли движение автомобилей

В центре Москвы перекрыли Кремлевскую набережную. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Стоим в пробке более часа на Кремлевской набережной, движения нет», — сообщают водители.

По информации источника, на месте образовалась пробка длиной в три километра из десятков машин. Движение частично ограничили по Большому Каменному мосту.

Кроме того сообщается, что сегодня в столице находится Александр Лукашенко, а также прилетел спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.

До этого сообщалось, что в Госдуме предложили запретить движение электросамокатов по тротуарам в России.

По словам депутата Сергея Миронова, количество аварий с участием электросамокатов увеличивается. Так, в 2024 году зафиксировали четыре тысячи таких ДТП. При этом для людей, которые передвигаются на электросамокатах, планируют сделать отдельную дорогу или перевести их на велодорожки для безопасности пешеходов.

Ранее сообщалось, что МКАД стал безопаснее на 34%.