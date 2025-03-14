Голый москвич гулял по проезжей части и попал на видео

В Москве на видео попало, как голый москвич гулял по дорогам

В Москве мужчина без штанов гулял по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там Москва».

«В ЖК «Остафьево» мужик так торопился на работу, что забыл одеться», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, что полностью голый мужчина переходит проезжую часть по пешеходному переходу.

До этого сообщалось, что движение транспорта ограничили на улице Плющева на востоке Москвы из-за ДТП. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Отмечается, что в районе аварии образовался затор длиной 1,5 километра. В ведомстве водителей призвали выбирать пути объезда проблемного участка.

Кроме того, в Пермском крае семь человек пострадали в ДТП на трассе Краснокамск — Нытва.

Среди пострадавших трое детей. Одна женщина и одна девочка были госпитализированы, двое детей и другая женщина были доставлены в травмпункт и отпущены на домашнее лечение. Один из пострадавших отказался от госпитализации.

Ранее на МКАД произошло возгорание грузовой автомашины.