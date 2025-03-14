Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голый москвич гулял по проезжей части и попал на видео

В Москве на видео попало, как голый москвич гулял по дорогам

В Москве мужчина без штанов гулял по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там Москва».

«В ЖК «Остафьево» мужик так торопился на работу, что забыл одеться», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, что полностью голый мужчина переходит проезжую часть по пешеходному переходу.

До этого сообщалось, что движение транспорта ограничили на улице Плющева на востоке Москвы из-за ДТП. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Отмечается, что в районе аварии образовался затор длиной 1,5 километра. В ведомстве водителей призвали выбирать пути объезда проблемного участка.

Кроме того, в Пермском крае семь человек пострадали в ДТП на трассе КраснокамскНытва.

Среди пострадавших трое детей. Одна женщина и одна девочка были госпитализированы, двое детей и другая женщина были доставлены в травмпункт и отпущены на домашнее лечение. Один из пострадавших отказался от госпитализации.

Ранее на МКАД произошло возгорание грузовой автомашины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами