На видео попало, как женщина устроила истерику из-за эвакуации автомобиля

В Благовещенске на видео попало, как женщина устроила истерику из-за машины

В Благовещенске женщина устроила истерику из-за того, что ее автомобиль эвакуировали. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«В эфире — истерика из Благовещенска. Нетвердо стоящую на ногах девушку и ее изумрудную ласточку разлучил эвакуатор. Сотрудники ДПС едва смогли сдержать слезы от смеха», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на камеру. На кадрах видно, что женщина громко кричит, топает и плачет, при этом подруга пытается ее успокоить. Также на записи видно, что сотрудники ДПС смеются.

До этого сообщалось, что девушка, которая оголила грудь на крыше автомобиля в Благовещенске, сделала это, чтобы отомстить парню. По словам водителя автомобиля, он встретил 17-летнюю девушку ночью, когда она гуляла с мужчиной. Несовершеннолетняя попросила водителя покатать ее на крыше автомобиля. Мужчина выполнил просьбу, а после высадил ее. При этом видео, записанное на крыше машины, распространилось.

Ранее автомобиль застрял в подземном переходе и повис над лестницей.