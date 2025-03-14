Skoda показала, как выглядит новый трехрядный кроссовер

Компания Skoda через пресс-службу распространила изображение нового большого кроссовера, который появится на европейском рынке в 2026 году.

Внешне автомобиль будет напоминать концептуальную модель Vision 7S, которая была представлена в 2022 году. Кроссовер получит светодиодные ходовые огни в виде бумерангов, широкие колесные арки, а также большой спойлер на двери багажника.

Официальное название марка пока держит в секрете.

До этого стало известно, что первым автомобилем марки Deepal для России станет гибридный кроссовер S07.

Точные размеры Deepal S07 составляют 4750 х 1930 х 1625 мм. В России кроссовер представят с последовательной гибридной силовой установкой. Автомобиль оснащается 1,5-литровым генератором и электромотором мощностью 238 л.с. на задней оси. Электрический запас хода модели составляет 285 км.

Ранее была названа дата начала продаж нового кроссовера Haval.