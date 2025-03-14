Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Skoda показала, как выглядит новый трехрядный кроссовер

Skoda распространила изображение нового трехрядного кроссовера
close
Skoda

Компания Skoda через пресс-службу распространила изображение нового большого кроссовера, который появится на европейском рынке в 2026 году.

Внешне автомобиль будет напоминать концептуальную модель Vision 7S, которая была представлена в 2022 году. Кроссовер получит светодиодные ходовые огни в виде бумерангов, широкие колесные арки, а также большой спойлер на двери багажника.

Официальное название марка пока держит в секрете.

До этого стало известно, что первым автомобилем марки Deepal для России станет гибридный кроссовер S07.

Точные размеры Deepal S07 составляют 4750 х 1930 х 1625 мм. В России кроссовер представят с последовательной гибридной силовой установкой. Автомобиль оснащается 1,5-литровым генератором и электромотором мощностью 238 л.с. на задней оси. Электрический запас хода модели составляет 285 км.

Ранее была названа дата начала продаж нового кроссовера Haval.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами