Названа дата начала продаж нового кроссовера Haval

Онлайн-презентация нового кроссовера Haval H7 состоится 17 марта 2025 года, сообщает пресс-служба бренда Haval. Ожидается, что на мероприятии будет объявлено о начале продаж новинки.

Новинка будет представлена в трех комплектациях. Длина кроссовера составляет 4705 мм, ширина — 1908 мм и высота — 1780 мм. Модель оснащают двухлитровым мотором на 192 л.с. и семиступенчатым «роботом». Новый H7 доступен с полным приводом.

Также модель получила проекционный дисплей с отображением подсказок навигации, мультимедийный экран на 14,6 дюйма, сервисы Яндекс Авто, голосовое управление, аудиосистему с девятью динамиками, шесть подушек безопасности и многое другое. Кроме того, автомобиль адаптируют для отечественного рынка — к примеру, машина получит «зимний пакет» и регулировку ремней по высоте.

Ранее в сети появились фото обновленного внедорожника Haval H5.