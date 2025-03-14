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В России выставили на продажу редкий спорткар McLaren Senna

В России продают уникальный суперкар McLaren Senna без пробега
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McLaren

В Москве дилер продает уникальный спорткар McLaren Senna, который был назван в честь гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны, сообщает «Российская газета».

«Автомобиль выпущен в 2018 году, а его пробег составляет всего 120 км. По заверению продавца, всего было собрано 500 экземпляров этой модели, а данная машина имеет порядковый номер 331», — говорится в сообщении «РГ».

Мощность мотора McLaren Senna составляет 800 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,8 с. Цена машины составляет 200 млн рублей.

До этого житель Новосибирска выставил на продажу редкий автомобиль Chevrolet Caprice за 4 млн рублей. Отмечается, что объявление о продаже появилось на популярном сайте.

Согласно описанию, машина была выпущена в 1975 году. Раритетный автомобиль был кастомизирован в стиле «лоурайдер» с заниженной подвеской. Он оснащен двигателем объемом 6,6 литра мощностью 258 л.с.

Ранее в России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2101 с минимальным пробегом.

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