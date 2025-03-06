В России рекордно сократятся продажи автомобилей

Продажи новых легковых машин в феврале упали почти на четверть. При этом в марте 2025 года рынок также продемонстрирует падение, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова.

«Я не верю в оживление спроса в марте. И контрактование в первую неделю даже хуже, чем в феврале. Ситуация на рынке новых автомобилей крайне тяжелая и плохая. Объем продаж будет на уровне 100 тыс. автомобилей. В этом случае авторынок в марте может сократиться более чем на 30%», — говорит Николай Иванов.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, в каком случае снизятся цены на автомобили.