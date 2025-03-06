В РФ зафиксировали снижение продаж новых легковых автомобилей

«Автостат»: в феврале продажи новых легковых машин в РФ снизились на 24,9%

Количество новых легковых автомобилей, проданных в РФ в феврале текущего года, оказалось на 24,9% меньше по сравнению с февралем 2024 года. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

«За последний зимний месяц <...> в нашей стране было реализовано 78 040 новых легковых автомобилей», — уточняется в материале.

Из текста следует, что российская марка машин Lada по-прежнему остается лидером продаж. В феврале 2025 года жители страны приобрели 24,6 тыс. соответствующих транспортных средств. Благодаря этому их доля на рынке составила более 31%, тогда как в феврале прошлого года этот показатель был ниже — 28%.

При этом китайский бренд Haval занял первое место по числу проданных автомобилей среди иностранных марок. Его продажи в феврале нынешнего года достигли 9,6 тыс. машин.

На втором и третьем местах в соответствующем рейтинге также разместились марки из КНР — Chery и Geely. Первый бренд реализовал 8,4 тыс. транспортных средств, а второй — 5,1.

В публикации отмечается, что всего в январе–феврале 2025 года на территории РФ было продано 167 тыс. новых легковых автомобилей. Значение оказалось на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

6 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова сообщила, что в марте текущего года продажи машин в РФ могут сократиться более чем на 30%. По словам специалиста, он не верит в «оживление спроса» на новые транспортные средства в ближайшее время.

Ранее эксперт рассказал, при каком условии в РФ могут снизиться цены на автомобили.