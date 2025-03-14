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На МКАД произошло возгорание грузовой автомашины

Дептранс сообщил о возгорании грузовика на 48-м километре МКАД
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На 48-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло возгорание грузовой автомашины. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.

«На внешней стороне 48-го км МКАД (в районе съезда №49) загорелся грузовик. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:21 по московскому времени.

В результате инцидента движение на этом участке затруднено. Обстоятельства ДТП уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне утром стало известно, что в тоннеле на Калужском шоссе в Новой Москве загорелся автобус. Инцидент произошел в поселке Коммунарка. О пострадавших не сообщалось.

12 марта на Русаковской эстакаде в Москве самосвал врезался в автомобиль, а затем снес отбойники-разграничители и вылетел на встречную полосу, где задел еще несколько машин. Травмы получили пять человек. На месте дорожно-транспортного происшествия работали экстренные службы. Выясняются все обстоятельства дорожной аварии.

Ранее сообщалось, что МКАД стал безопаснее на 34%.

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