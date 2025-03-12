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В Москве самосвал протаранил несколько автомобилей

SHOT: в Москве самосвал протаранил несколько автомашин, пострадали пять человек

В Москве самосвал на Русаковской эстакаде протаранил несколько легковых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Авария случилась сегодня около 18:00. Травмы получили пять человек», — говорится в публикации.

Грузовик врезался в автомобиль, а затем снес отбойники-разграничители и вылетел на встречную полосу, где задел еще несколько машин.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства дорожной аварии.

Незадолго до этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы на проспекте Мира произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, его участниками стали несколько автомобилей. На месте работали оперативные службы города. Движение в районе ДТП было затруднено.

Кроме того, на Симферопольском шоссе под Климовском образовалась гигантская пробка, которая растянулась на 10 километров. Автомобили стояли начиная с ЦКАДа, поскольку движение транспорта было ограничено из-за столкновения двух фур.

Ранее сообщалось, что МКАД стал безопаснее на 34%.

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