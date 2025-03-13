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Названа причина наезда БТР на Lada Priora в Дагестане

ГАИ: водитель БТР, раздавивший Lada в Дагестане, не соблюдал дистанцию
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Telegram-канал Госавтоинспекция Дагестана

Госавтоинспекция Дагестана назвала причину ДТП в Махачкале, при котором водитель бронетранспортера раздавил автомобиль Lada.

«38-летний местный житель, управляя бронетранспортером «БТР 80», по предварительной информации, из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства совершил наезд на автомобиль «Lada Priora» под управлением 42-летнего жителя Махачкалы», — отмечается в сообщении республиканской Госавтоинспекции.

Водитель Lada остановился на запрещающий сигнал светофора. После наезда БТР выжить ему не удалось.

Последствия аварии на Карабудахкентском шоссе попали на видео. На кадрах видно, что на месте происшествия собралась толпа людей, прибыли городские экстренные службы. Водитель БТР остановился в отдалении от места наезда.

Ранее в Тюмени водитель наехал на ноги гаишнику, это попало на видео.

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