Бронетранспортер переехал легковушку с человеком внутри и попал на видео

В Махачкале на видео попал бронетранспортер, переехавший легковушку с водителем

В Махачкале бронетранспортер (БТР) переехал легковой автомобиль с человеком внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Авария произошла на Карабудахкентском шоссе. По словам очевидцев, бронетранспортер снес «Ладу Приору» в районе пешеходного перехода у дома 57», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, что на месте ДТП собралось много людей. Белый легковой автомобиль получил серьезные повреждения: кузов полностью смят. На записи также видно, что на место аварии прибыли экстренные службы города. При этом недалеко от места ДТП стоит БТР.

По информации источника, человек, который находился в автомобиле, получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Благовещенске женщина устроила истерику из-за того, что ее автомобиль эвакуировали. На кадрах видно, что женщина громко кричит, топает и плачет, при этом подруга пытается ее успокоить.

Ранее автомобиль застрял в подземном переходе и повис над лестницей.