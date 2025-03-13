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На видео попало, как в Тюмени водитель переехал ноги гаишника

В Тюмени водитель переехал ноги инспектора ДПС и попал на видео

В Тюмени 37-летний водитель попытался скрыться от инспекторов ГИБДД после остановки и наехал на одного из них. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

Инцидент произошел у городского железнодорожного вокзала. Инспекторы остановили автомобиль с тонированными стеклами. При проверке выяснилось, что у водителя также есть неоплаченный штраф.

«Пройти в автомобиль ДПС, чтобы проследовать в отдел Госавтоинспекции для дальнейших разбирательств, водитель отказался, а потом резко начал движение. Инспектор, чтобы избежать травм, удерживался за панель двери автомобиля», — отмечается в сообщении.

После этого водитель увеличил скорость и наехал на упавшего полицейского. Пострадавший госпитализирован, водитель задержан. На него возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

На видео с инцидентом видно, что задним левым колесом автомобиль наехал на ноги инспектора.

Ранее на видео попало, как снежная глыба проломила крышу автомобиля.

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