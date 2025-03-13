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Большегрузы раздавили легковушки и попали на видео в Ростовской области

В Ростовской области на видео попали большегрузы, раздавившие легковушки

На трассе Ростов – Волгодонск большегрузы раздавили два легковых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«Большегрузы раздавили две легковых на трассе Ростов — Волгодонск сегодня днем. ДТП случилось недалеко от поворота на станицу Багаевскую», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоят два большегруза и две легковые машины, при этом последние получили серьезные повреждения: у автомобилей смят кузов. Также на записи видно, что на место ДТП прибыли экстренные службы.

По информации источника, есть люди, которые получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке на улице Туркменской Honda Vezel сбил бежавшую за собакой школьницу. Уличная камера запечатлела произошедшее. На кадрах видно, как девочка бежит за собакой по проезжей части, где ее сбивает автомобиль. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы.

Ранее неуправляемый автомобиль наехал на женщину после взрыва в Тобольске.

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