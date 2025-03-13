На видео попало, как Honda Vezel сбил бежавшую за собакой школьницу

На Кузбассе на видео попало, как Honda Vezel сбил бежавшего за собакой ребенка

В Новокузнецке на улице Туркменской Honda Vezel сбил бежавшую за собакой школьницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кузбасса в своем Telegram-канале.

«9-летняя девочка перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал пешеходного светофора, пытаясь догнать собаку. В этот момент водитель автомобиля «Хонда Везел» совершил наезд на девочку», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела произошедшее. На кадрах видно, как девочка бежит за собакой по проезжей части, где ее сбивает автомобиль.

По информации источника, в результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Благовещенске женщина устроила истерику из-за того, что ее автомобиль эвакуировали. Очевидцы запечатлели происходящее на камеру. На кадрах видно, что женщина громко кричит, топает и плачет, при этом подруга пытается ее успокоить.

Ранее автомобиль застрял в подземном переходе и повис над лестницей.