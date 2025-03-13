Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как Honda Vezel сбил бежавшую за собакой школьницу

На Кузбассе на видео попало, как Honda Vezel сбил бежавшего за собакой ребенка

В Новокузнецке на улице Туркменской Honda Vezel сбил бежавшую за собакой школьницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кузбасса в своем Telegram-канале.

«9-летняя девочка перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал пешеходного светофора, пытаясь догнать собаку. В этот момент водитель автомобиля «Хонда Везел» совершил наезд на девочку», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела произошедшее. На кадрах видно, как девочка бежит за собакой по проезжей части, где ее сбивает автомобиль.

По информации источника, в результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Благовещенске женщина устроила истерику из-за того, что ее автомобиль эвакуировали. Очевидцы запечатлели происходящее на камеру. На кадрах видно, что женщина громко кричит, топает и плачет, при этом подруга пытается ее успокоить.

Ранее автомобиль застрял в подземном переходе и повис над лестницей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами