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Автомобиль застрял в подземном переходе и повис над лестницей в Приморье

В Приморье на видео попало, как автомобиль застрял в подземном переходе

В Приморском крае, в городе Уссурийске, автомобиль застрял в подземном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Марк Чернослив».

«Авария возле школы номер 28. Учитель физкультуры и охранница работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, что автомобиль стоит на лестнице в подземном переходе. На месте ДТП собралось много детей.

По информации источника, в результате инцидента никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Грузии мужчина оказался в тонущем автомобиле, который упал в реку Кура. На видео видно, как мужчина пытается выбраться из черного легкового автомобиля, который тонет в реке. Затем водитель падает в воду, в этот момент его вытаскивают спасатели и сажают в лодку. После чего машина полностью уходит под воду.

Похожий инцидент произошел в реке Кура 4 марта. Автомобиль протаранил дорожное ограждение и упал в воду. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее снежная глыба «уничтожила» крышу автомобиля.

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