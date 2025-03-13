Названы 10 самых авариных дорог Москвы

В 2024 году водители чаще всего заявляли об авариях на Варшавском шоссе. Всего на магистраль столицы пришлось 2,6% всех обращений по ОСАГО, сообщает auto.mail.ru со ссылкой на исследование «Росгосстраха» и сервиса «Сравни».

На второй и третьей строчках находятся Ленинградское и Дмитровское шоссе. На них пришлось 1,4% и 1,2% обращений по ОСАГО в 2024 году.

Далее идут Волгоградский проспект с 1% обращений водителей по ОСАГО и Каширское шоссе с 0,94% заявлений автомобилистов из-за ДТП.

В топ-10 аварийных улиц столицы вошли Ленинский проспект (0,91%), Шоссе Энтузиастов (0,91%), Ленинградский проспект (0,86%), Проспект Мира (0,84%), Профсоюзная улица (0,82%).

До этого «Ингосстрах» сообщил, что 2024 году владельцы автомобилей марки Kia чаще всего обращались за компенсацией по ОСАГО в связи с ДТП в Москве.

Согласно статистике ДТП по заявлениям клиентов по ОСАГО, чаще всего за возмещением обращались владельцы марок Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Mercedes-Benz. Кроме того, по данным аналитики, мужчины чаще женщин попадали в ДТП.

Также попавшим в аварию водителям рекомендовали воздержаться от употребления алкоголя, даже в том случае, если он является единственным участником ДТП.

В Верховном суде рассмотрели жалобу жителя Карелии, который подал апелляцию на решение нижестоящих судов о лишении его права управления транспортом на 1,5 года со штрафом в 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России водителей будут информировать об окончании срока действия ОСАГО.