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На видео сняли перевернувшиеся фуры, из-за которых парализовало Симферопольское шоссе

В Подмосковье на видео сняли фуры, из-за которых появилась гигантская пробка

На Симферопольском шоссе ограничили движение автомобилей из-за столкновения двух фур. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Движение на трассе М-2 «Крым» в районе реки Пахра в Подольске ограничено из-за столкновения двух машин», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что на месте ДТП стоят два большегруза. При этом коробки, которые перевозила одна из фур, разбросаны на проезжей части. Также на записи видно, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По информации источника, в результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что на Симферопольском шоссе под Климовском образовалась гигантская пробка, которая растянулась на 10 километров. Автомобили стояли начиная с ЦКАДа, поскольку движение транспорта было ограничено из-за столкновения двух фур.

Ранее стало известно, сколько авто повреждено после атаки на парковку «Мираторга».

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