Стало известно, какой участок на МКАДе закроют до конца года

На МКАДе до конца года ограничат движение на двух полосах

В Москве на МКАДе ограничат движение автомобилей на двух полосах до 30 декабря 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«С 15 марта до 30 декабря на участках 1-го, 2-го и 3-го км МКАД будут недоступны для движения 1-2 полосы. Это связано с проведением строительных работ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Дептрансе предупредили, что с 15 марта по 15 апреля на участке местного проезда в районе дома 20 по улице Сталеваров движение транспорта будет ограничено.

До этого сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись несколько автомобилей и автобус.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько поврежденных автомобилей. На место происшествия прибыли экстренные службы. На записи также видно, что возле машины работают спасатели, доставшие пассажира, который оказался зажат в салоне автомобиля.

Ранее в Оби выловили вмерзший в лед внедорожник Jeep.