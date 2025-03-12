Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какой участок на МКАДе закроют до конца года

На МКАДе до конца года ограничат движение на двух полосах
close
Департамент транспорта Москвы

В Москве на МКАДе ограничат движение автомобилей на двух полосах до 30 декабря 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«С 15 марта до 30 декабря на участках 1-го, 2-го и 3-го км МКАД будут недоступны для движения 1-2 полосы. Это связано с проведением строительных работ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Дептрансе предупредили, что с 15 марта по 15 апреля на участке местного проезда в районе дома 20 по улице Сталеваров движение транспорта будет ограничено.

До этого сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись несколько автомобилей и автобус.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько поврежденных автомобилей. На место происшествия прибыли экстренные службы. На записи также видно, что возле машины работают спасатели, доставшие пассажира, который оказался зажат в салоне автомобиля.

Ранее в Оби выловили вмерзший в лед внедорожник Jeep.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами