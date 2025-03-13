На видео попало, как снежная глыба «уничтожила» крышу автомобиля

В Южно-Сахалинске на видео попало, как снежная глыба раздавила автомобиль

В Южно-Сахалинске снежная глыба упала на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Гигантская смесь льда и снега свалилась с крыши многоэтажки на улице Ленина, уничтожив крышу и правую сторону авто. К счастью, ни в машине, ни поблизости людей не было, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как снежная глыба падает на автомобиль. Далее на записи, сделанной очевидцем, видно, что у машины разбито лобовое стекло, а также сломана крыша, из-за чего снег упал в салон автомобиля.

По информации источника, сотрудники коммунальных служб пообещали прислать промышленных альпинистов, которые почистят крышу дома от снега.

До этого сообщалось, что в Грузии мужчина оказался в тонущем автомобиле. На видео видно, как мужчина пытается выбраться из черного легкового автомобиля, который тонет в реке. Затем водитель падает в воду, в этот момент его вытаскивают спасатели и сажают в лодку. После чего машина полностью уходит под воду.

Ранее сообщалось, что электросамокаты на тротуарах хотят запретить.