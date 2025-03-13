Мужчины, которые избили и похитили уфимку на Land Cruiser, оказались ее родственниками

В Уфе мужчины, которые избили и увезли женщину на Land Cruiser, оказались ее родственниками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Женщина пошла к подруге отмечать 8 Марта, но перебрала с алкоголем и задержалась. Тогда за ней приехали близкие и вот так радикально вернули домой. Тусовщица говорит, что претензий к ним у нее нет», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Башкирия online» утверждает, что мужчины приходятся уфимке братом и сыном.

До этого сообщалось, что камеры запечатлели происходящее. На кадрах видно, как злоумышленник держит женщину за волосы и ведет на улицу, при этом пострадавшая пытается убежать. Еще один человек идет рядом с ними. Далее на записи видно, как мужчина бьет уфимку на улице, после того как пострадавшая начинает кричать и просит отпустить ее.

Сообщается, что женщину похитили на улице Российской. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку.

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