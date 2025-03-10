В России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2102 с минимальным пробегом

В России продают раритетный ВАЗ-2102 с пробегом 13 тысяч километров

В России выставили на продажу универсал ВАЗ-2102 1975 года, который проехал всего 13 тыс. километров, сообщает «Российская газета».

«Автомобиль 1975 года, который находится в Симферополе, проехал всего 13 тысяч км. Владелец отмечает, что машина в очень хорошем состоянии, вся в родной краске, не восстановлена», — сообщает портал.

Под капотом универсала расположен двигатель 1,2 литра мощностью 64 л.с., работающий в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Отмечается, что автомобиль продается по цене новой Lada Granta.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу ГАЗ «Победа» без пробега.