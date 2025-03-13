Минпромторг прокомментировал информацию о техосмотре авто у дилера перед продажей

ТАСС: Минпромторг не получал предложений о проверке авто у дилеров при продаже

Минпромторг России не получал конкретных предложений о проведении обязательной проверки у дилеров автомобилей при продаже частным лицом, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Такая инициатива может прорабатываться дилерским сообществом, конкретные механизмы на рассмотрение в Минпромторг России не поступали», — сказали в пресс-службе.

До этого гендиректор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова заявила, что в России разрабатывается законопроект, который обяжет физических лиц проверять техническое состояние автомобиля у официального дилера при его продаже. Рабочая группа для его подготовки создана в Минпромторге.

«Сегодня прорабатывается законопроект, который поможет пересмотреть требования к аккредитованным станциям с точки зрения их экспертизы, увеличить перечень проверяемых узлов и агрегатов, что поможет снизить количество неисправных машин на дорогах страны и усилить безопасность дорожного движения», — сказала Виноградова.

Она отметила, что неисправные автомобили на дороге несут существенные риски для водителей и пешеходов, и эти риски необходимо нивелировать законодательно.

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