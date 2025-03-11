Россиянам назвали самые подешевевшие автомобили с пробегом в РФ

«Авто.ру Оценка»: Haval F7 с пробегом подешевел на «вторичке» сильнее всего

В феврале 2025 года больше всего подешевел кроссовер Haval F7 первого поколения. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Авто.ру Оценка».

«Относительно январских значений Haval F7 подешевел на 4,5%, до 2,22 млн рублей. На втором месте в рейтинге идет Mercedes-Benz S-Class (W222), который стал дешевле на 3,6% (6,75 млн рублей)», — сообщают эксперты.

По их словам, уменьшилась стоимость моделей Renault Logan второго поколения и Cadillac Escalade четвертого поколения на 3,4% и 3% соответственно. Кроме того, подешевели автомобили УАЗ «Патриот», Renault Sandero, Exeed LX, Haval Dargo, Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.

Эксперты также сообщили, что самой подорожавшей моделью стал внедорожник Lada Niva 2131. А в рейтинг регионов, в которых в феврале средняя стоимость автомобилей снизилась больше всего, вошли Приморский край, Кемеровская и Кировская области, а также Красноярский край и Вологодская область.

Ранее назвали дату начала продаж нового кроссовера Haval.