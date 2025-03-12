В России введут обязательный техосмотр у дилеров перед продажей подержанного автомобиля

«Рольф»: всем машинам с пробегом перед продажей нужно будет проходить техосмотр

Россиян хотят обязать проверять на станциях обслуживания и у дилеров свои подержанные автомобили до перепродажи. Соответствующий законопроект разрабатывается рабочей группой в Минпромторге. Таким образом планируется снизить оборот транспортных средств с техническими и юридическими проблемами на рынке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Законопроект, который в случае принятия обяжет физлиц проверять автомобили перед продажей у официальных дилеров и на станциях техобслуживания, разрабатывает рабочая группа Минпромторга. Об этом «Газете.Ru» рассказала гендиректор автодилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова.

Она отметила, что неисправный автомобиль на дороге — это существенный риск как для водителей, так и для пешеходов. И эти риски необходимо нивелировать законодательно.

«Именно поэтому сегодня прорабатывается законопроект, который поможет пересмотреть требования к аккредитованным станциям с точки зрения их экспертизы, увеличить перечень проверяемых узлов и агрегатов, что поможет снизить количество неисправных машин на дорогах страны и усилить безопасность дорожного движения», — сказала Виноградова.

По ее словам, в законопроекте должно быть закреплено следующее: если автомобиль приобретается у дилера, то сам же дилер должен перед продажей проводить проверку и выдавать диагностическую карту.

Если машина покупается у обычного гражданина (физлица) или у юридического лица, не являющегося дилером, то необходимо обратиться за техпроверкой автомобиля на аккредитованную станцию осмотра, которая будет обладать необходимым инструментарием и штатом экспертов для полной и детальной диагностики.

«Выявленные в ходе технической диагностики несоответствия требованиям безопасности дорожного движения должны устраняться», — уточнила Виноградова.

Собеседница «Газеты.Ru» привела статистику, согласно которой в прошлом году в России было продано порядка 6 млн автомобилей с пробегом. Из них только 24% пришлось на автодилеров, которые осуществляют техконтроль машин и проводят предпродажную подготовку. Остальные 67% сделок по подержанным автомобилям были заключены напрямую — одним физическим лицом с другим.

«В стране совершено 4,5 миллиона сделок [в 2024 году] по купле-продаже машин, которые потенциально могут стать угрозой для всех участников дорожного движения, поскольку нет точной информации о том, насколько тот или иной проданный с рук автомобиль пригоден к эксплуатации», — резюмировала глава «Рольфа».

«Газета.Ru» направила вопросы о законопроекте в Минпромторг, а также об ориентировочной стоимости обязательной диагностики при продаже автомобилей на вторичном рынке. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Законопроект не получали и в ФАС России, в случае направления он будет рассмотрен в установленном порядке, уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Цены на авто с пробегом вырастут?

Закон или регламент, позволяющий отслеживать техническое состояние автомобилей, необходим, но меры должны приниматься государством системно, убежден гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

«Я вижу, что для потребителей исчезнет возможность купить автомобиль по более низкой цене, но это даст возможность получить защиту от государства, если продавец оказался некорректным», — сказал Ольховский «Газете.Ru».

Обязательная проверка технического состояния машин снизит число возможных нарушений по качеству и безопасности эксплуатации автомобилей, полагает он.

«Нужно создавать системно базу для работы авторетейла — именно тех компаний, которые готовы честно и в полном объеме выполнять свой функционал и платить налоги», — призвал Ольховский.

Дополнительные поборы

Обязательная проверка автомобиля у официального дилера при смене собственника даст дополнительный доход дилерам, но от покупки «автохлама» простых автомобилистов не убережет, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. Он считает эту инициативу дополнительными поборами для водителей.

«Дилеры отчаянно пытаются создать себе хоть какую-то нишу, потому что сейчас они никакой общественной пользы не несут. Но дилерам надо начать с себя и перестать продавать машины со смотанным пробегом, с проблемными ключевыми агрегатами», — указал Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в НАС регулярно с жалобами обращаются люди, которые купили у дилера неисправный подержанный автомобиль.

Многие дилеры торгуют откровенно неликвидными автомобилями, сданными в трейд-ин покупателями новых машин, и этот неликвид далее позиционируется как автомобиль, проверенный дилером по нескольким сотням пунктов, отметил он.

«Проверка у дилера ничего не изменит и не будет гарантией того, что автомобиль будет надежным и юридически чистым. Мы резко против такого поиска рыночной ниши для себя за счет создания новой системы техосмотров», — сказал Шапарин.

Он заявил, что ключевое преимущество, к примеру, организаций TUV и ADAC, занимающихся технической инспекцией автомобилей в Германии — кристально чистая репутация, и машина с техническими проблемами там контроля не пройдет.

«Визит же в дилерский центр в России напоминает игру в наперстки перед вокзалом», — заметил Шапарин.

Сделать трудно

Проверка состояния автомобиля при покупке необходима, но на создание такой системы в масштабе государства потребуется много времени, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«На сегодняшний день покупка автомобиля с пробегом сродни игре в рулетку, и шансов, что не повезет, много. На вторичном рынке очень много машин со сложной биографией, которые выдают за хорошие. Серьезная проверка в первую очередь нужна потребителю», — отмечает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

Доступные проверки по базам данных, формируемых классифайдами, базе ГИБДД, Федеральной нотариальной палаты не позволяют исключить покупку беспроблемной машины, указывает он.

«Проверка, проведенная по закону с гарантией, даст человеку понимание, что он купил нормальный автомобиль. В эту базу придется собрать информацию от множества государственных организаций, подключить к ней дилеров. Но проблема очень сложная, и создание такой базы потребует гигантского времени и сил», — заключил Моржаретто.