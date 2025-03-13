Загоревшийся автомобиль заблокировал движение в тоннеле под Калужским шоссе в Москве

В Москве из-за возгорания авто перекрыли движение в тоннеле под Калужском шоссе

Движение автомобилей в тоннеле под Калужским шоссе в Москве перекрыли из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение в тоннеле под Калужским ш. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Водителям рекомендовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина поджег Land Rover бывшей возлюбленной, но пламя перекинулось на автомобили ее соседей.

Очевидцы запечатлели на видео последствия инцидента. На кадрах видно, что большая часть машин повреждена: сгорели капоты, колеса, багажники, и, кроме того, выбиты стекла.

Ранее в Приморье большегруз и автовоз зажали несколько легковушек.