Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Загоревшийся автомобиль заблокировал движение в тоннеле под Калужским шоссе в Москве

В Москве из-за возгорания авто перекрыли движение в тоннеле под Калужском шоссе
close
Антон Великжанин/РИА «Новости»

Движение автомобилей в тоннеле под Калужским шоссе в Москве перекрыли из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение в тоннеле под Калужским ш. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Водителям рекомендовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина поджег Land Rover бывшей возлюбленной, но пламя перекинулось на автомобили ее соседей.

Очевидцы запечатлели на видео последствия инцидента. На кадрах видно, что большая часть машин повреждена: сгорели капоты, колеса, багажники, и, кроме того, выбиты стекла.

Ранее в Приморье большегруз и автовоз зажали несколько легковушек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами