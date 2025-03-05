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Большегруз и автовоз зажали несколько легковушек и парализовали движение

В Приморье на видео попало, как большегруз и автовоз зажали несколько легковушек
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Кадр из видео/Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

В Приморском крае массовое ДТП полностью парализовало движение на трассе под Кипарисово. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В районе поворота на Сиреневку в сторону Уссурийска по федеральной трассе произошло массовое ДТП — несколько легковушек оказались зажаты между автовозом и большегрузом», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что несколько легковых автомобилей оказались зажаты, при этом в результате столкновения повреждения получил автовоз: у транспорта оторвался бампер. На записи также видно, что машины полностью заблокировали проезд другому транспорту, поэтому образовалась длинная пробка.

По информации источника, движение в сторону города Уссурийска парализовано.

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