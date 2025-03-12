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Geely представила минивэн с деревянным полом

В Китае представили минивэн Geely Galaxy L380 с деревянным полом
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Geely

Китайский автопроизводитель Geely представил минивэн Galaxy L380. Об этом сообщает carnewschina.com.

Galaxy L380 оборудован несколькими рядами раздельных кресел с подогревом и вентиляцией, для отделки которых используется кожа. Пневмоподвеска входит в список стандартного оборудования, а опционально можно заказать деревянное покрытие пола и аудиосистему Yamaha с четырнадцатью динамиками.

Базовая версия минивэна оснащена 272-сильным электромотором и батареей емкостью 100 киловатт-часов. Запас хода такого автомобиля 570 км. Топовый вариант оборудован двумя электродвигателями суммарной мощностью 544 л.с. Батареи на выбор две — 116 или 140 киловатт-часов. Дальность хода — 650 и 805 км соответственно.

До этого компания Sollers начала продажи в России полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске.

Автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

Ранее в Китае показали кроссовер Haval Xiaolong Max нового поколения.

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