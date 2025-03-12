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В Китае показали кроссовер Haval Xiaolong Max нового поколения

Haval представил в Китае новый кроссовер Xiaolong Max, который ждут в России
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Great Wall Motor

Китайский автобренд Haval официально представил второе поколение плагин-гибридного кроссовера Xiaolong Max, сообщает carnewschina.com.

Обновленный автомобиль можно отличить по новым светодиодным фарам, «парящей» крыше и 19-дюймовым колесным дискам с дизайном в форме лепестков. Длина кроссовера составляет 4780 мм при колесной базе 2810 мм. На выбор покупателям предложат пять цветов кузова: зеленый, серый, синий, белый и черный. Салон может быть оформлен в трех оттенках: белом, коричневом и черном.

Автомобиль получил гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового 114-сильного бензинового двигателя с аккумуляторной батареей емкостью 27,54 кВт·ч. Кроме того, будет доступна версия Hi4 plug-in с 1,5-литровым турбомотором мощностью 154 л.с.

До этого компания Sollers начала продажи в России полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске.

Автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

По данным портала «Автоновости дня», автомобиль может появиться на российском рынке под названием Haval F8.

Ранее сообщалось, что Exeed удешевил кроссовер LX для России.

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