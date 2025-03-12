«Китайский Porsche Cayenne»: в Саратове продают Hawtai Boliger 2015 года без пробега

В Саратове в продаже появился редкий экземпляр Hawtai Boliger 2015 года без пробега, который предлагают купить всего за 1,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал No Limits.

«Этот автомобиль настоящая «Капсула времени», родной пробег 900 км, это не ошибка и не обман! Любые проверки. Автомобиль даже на учет не ставился до конца 2023 года. Все это время стоял в сухом хорошо проветриваемом помещении!» — написал продавец в объявлении.

При разработке Boliger производитель ориентировался на Porsche Cayenne. Платформа автомобиля — от Hyundai Santa Fe. У Boliger также очень большой салон.

До этого стало известно, что компания ООО «Хаотай Авто-Рус» ликвидирует российское юридическое лицо, продававшее в нашей стране автомобили китайской марки Hawtai.

Процесс ликвидации юрлица должен завершиться до 15 декабря 2025 года. Официальный сайт Hawtai в России перестал работать.

В 2015 году Hawtai Motor Group и российский «КамАЗ» подписали договор о создании совместного предприятия. В рамках сотрудничества предполагалось, что грузовики «КамАЗ» китайская компания будет выпускать и продавать в Китае, а «КамАЗ» наладит в России выпуск легковых автомобилей Hawtai. На практике это соглашение не было реализовано.

Ранее в Китае показали кроссовер Haval Xiaolong Max нового поколения.