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Экc-партнера «КамАЗа», китайский Hawtai, ликвидируют в России

Китайский партнер «КамАЗа» Hawtai закроет юрлицо в России
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Компания ООО «Хаотай Авто-Рус» ликвидирует российское юридическое лицо, продававшее в нашей стране автомобили китайской марки Hawtai. Об этом сообщает «Авто Mail» со ссылкой на актуальную выписку из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Вплоть до конца прошлого года российской дочкой Hawtai Motor Group руководил Александр Маврин, а с начала февраля этого года назначен ликвидатор Сергей Репкин», — отмечается в публикации.

Процесс ликвидации юрлица должен завершиться до 15 декабря 2025 года. Официальный сайт Hawtai в России перестал работать.

В 2015 году Hawtai Motor Group и российский «КамАЗ» подписали договор о создании совместного предприятия. В рамках сотрудничества предполагалось, что грузовики «КамАЗ» китайская компания будет выпускать и продавать в Китае, а «КамАЗ» наладит в России выпуск легковых автомобилей Hawtai. На практике это соглашение не было реализовано.

Ранее стало известно, что Volkswagen выплатит дивиденды акционерам на фоне массовых увольнений и закрытия заводов.

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