Самолет, вылетевший из Самарканда в Москву, из-за неисправности вернулся в Узбекистан

Российский борт, летевший в Москву, из-за неисправности вернулся в Самарканд

Борт российской авиакомпании Utair, летевший из Самарканда в Москву, вернулся в узбекский аэропорт из-за неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал «‎Новости ташкентского неба».

Уточняется, что при наборе высоты произошел помпаж левого двигателя самолета (нарушение газодинамической устойчивости работы авиационного турбореактивного двигателя). Однако по приборам параметры были в норме.

«Экипаж запросил у диспетчеров зону ожидания. Однако при выполнении чек-листа пилоты попытались увеличить тягу двигателя, но произошел повторный помпаж», — говорится в сообщении.

После этого командир воздушного судна принял решение вернуться в Самарканд. Борт приземлился с превышением посадочной массы, сделав несколько кругов в зоне ожидания.

По данным канала, нарушений работы левого двигателя не выявили. Росавиация начала расследование инцидента.

12 марта в Иркутской области самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 25 пассажиров, из которых один несовершеннолетний и один малолетний.

Ранее рейс из Таиланда в Россию задержали почти на сутки.