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В России стали оснащать китайские грузовики российскими моторами

Китайский тягач «Валдай 45» получит российский двигатель ЯМЗ-770
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«Газета.Ru»

Китайский тягач «Валдай 45» получит двигатель от Ярославского моторного завода. Об этом сообщает Quto.

«Сейчас двухосный тягач для магистральных перевозок «Валдай 45» оснащается «поднебесными» агрегатами — двигателем мощностью 470 л.с., роботизированной коробкой передач и пневматической задней подвеской», — говорится в сообщении.

По информации источника, двигатель ЯМЗ-770 является новой разработкой Ярославского завода. Турбодизель создали для грузовиков «Урал», автобусов ЛиАЗ и другой техники. Кроме того, объем новинки 12,4 л, а мощность – 630 л.с.

По словам источника из компании «Нижегородские грузовые автомобили», в скором времени китайский тягач отправят для прохождения испытаний.

До этого сообщалось, что дилеры уже начали продавать россиянам Lada Vesta с новой механикой. Кроме того, универсал Lada Vesta SW можно купить за 1,9 млн рублей и 2 млн рублей, а Vesta SW Cross с 6-скоростной механической коробкой передач в комплектации Enjoy – за 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что внедорожники УАЗ резко подорожали.

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