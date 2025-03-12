В России стали оснащать китайские грузовики российскими моторами

Китайский тягач «Валдай 45» получит двигатель от Ярославского моторного завода. Об этом сообщает Quto.

«Сейчас двухосный тягач для магистральных перевозок «Валдай 45» оснащается «поднебесными» агрегатами — двигателем мощностью 470 л.с., роботизированной коробкой передач и пневматической задней подвеской», — говорится в сообщении.

По информации источника, двигатель ЯМЗ-770 является новой разработкой Ярославского завода. Турбодизель создали для грузовиков «Урал», автобусов ЛиАЗ и другой техники. Кроме того, объем новинки 12,4 л, а мощность – 630 л.с.

По словам источника из компании «Нижегородские грузовые автомобили», в скором времени китайский тягач отправят для прохождения испытаний.

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