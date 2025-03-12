Россиянам начали продавать Lada Vesta с новой механикой

Дилеры уже начали продавать россиянам Lada Vesta с новой механикой. Об этом «Российской газете» рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

«Новинка с 6-ступенчатой «механикой» может занять около 50% продаж в линейке Lada Vesta с двигателями 1,8 литра», — говорится в сообщении.

По информации источника, автомобиль с такой коробкой передач в комплектации Enjoy можно приобрести за 1,8 млн рублей, Techno – за 2 млн рублей, а кросс-версии обойдутся в 1,9 млн рублей и 2 млн рублей. Кроме того, универсал Lada Vesta SW можно купить за 1,9 млн рублей и 2 млн рублей, а Vesta SW Cross с 6-скоростной механической коробкой передач в комплектации Enjoy – за 2 млн рублей.

Также сообщается, что передаточные числа новой коробки передач усовершенствованы для экономии топлива и динамичности разгона. Так, максимальная скорость новой модификации увеличилась до 189 км/ч, при этом разогнаться до 100 км/ч теперь можно за 10,6 секунд, такие показатели являются лучшими в семействе Vesta.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи обновленной Lada Niva Bronto за 1,5 млн рублей.