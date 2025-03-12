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Внедорожники УАЗ резко подорожали

Цены на новые автомобили УАЗ выросли на 6%
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УАЗ

Цены на новые автомобили УАЗ выросли на 6 % за 2024 год. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин.

«Безусловно, есть макроэкономика, себестоимость производства, на которую влияют и тарифы на ресурсы, и резко возросшие за последнее время расходы на логистику, сырье, комплектующие. На этом фоне мы стремимся активно сокращать собственные издержки, чтобы не перекладывать эти расходы на потребителя», — сообщил Спирин.

По его словам, в настоящее время автомобили УАЗ остаются доступными в своем сегменте. Кроме того, специалист заявил, что стоимость новых машин «УАЗ Профи» с дизельными моторами, которые планируют продавать уже в этом году, будет выше, чем у бензиновой модификации. При этом такая машина будет намного дешевле ближайших конкурентов.

Спирин отметил, что дизельный мотор получит и внедорожник «Патриот», который будет оснащен светодиодной оптикой, новой электромеханической «раздаткой» и системой мультимедиа, а также обновленным интерьером. В компании прогнозируют, что в общем объеме продаж «УАЗ Патриот» для модификаций с дизелем будет 15-20%.

Ранее стало известно, когда УАЗ представит обновленный внедорожник «Патриот».

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