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Врачи двое суток обследовали Михаила Ефремова

Врачи не нашли у Михаила Ефремова новых заболеваний
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Евгений Биятов/РИА Новости

Врачи обследовали Михаила Ефремова и не нашли у него новых заболеваний. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Михаил Ефремов прошел плановое обследование по своим старым болезням, длившееся около двух суток, никаких новых заболеваний у него не нашли», — говорится в сообщении.

По информации источника, ранее у актера обнаружили хронический бронхит, бронхиальную астму, а также проблемы с печенью и сердцем. Помимо этого осенью 2024 года у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.

Кроме того, Михаилу Ефремову диагностировали язву желудка, что может помочь ему в получении условно-досрочного освобождения. Актера госпитализировали в декабре прошлого года с резкими болями в животе в больницу города Алексеевка Белгородской области, где медики диагностировали ему две прободные язвы желудка. Затем Ефремова отправили в стационар, где он провел десять дней, находясь под наблюдением врачей и соблюдая диету.

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