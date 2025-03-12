Стало известно, что поможет Михаилу Ефремову получить УДО

Михаилу Ефремову диагностировали язву желудка, это может помочь ему в получении условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, актера госпитализировали в декабре прошлого года с резкими болями в животе. Мужчину доставили в больницу города Алексеевка Белгородской области, где медики диагностировали ему две прободные язвы желудка. Затем Ефремова отправили в стационар, где он провел десять дней, находясь под наблюдением врачей и соблюдая диету.

Также сообщается, что в настоящее время актер находится в исправительной колонии, при этом 24 марта станет известно, получит ли Ефремов УДО. Кроме того, все документы из больницы находятся у актера.

До этого сообщалось, что на фоне новостей о возможном досрочном освобождении Ефремова вырос спрос на поделки, которые актер делает в тюрьме. Изделия стоят от пяти до 20 тысяч рублей. Кроме того, чтобы продукция продавалась лучше, Ефремов оставляет свой автограф на изделии.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит ходатайство Михаила Ефремова об УДО.