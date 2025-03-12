Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что поможет Михаилу Ефремову получить УДО

Mash: язва желудка может помочь Ефремову получить УДО
close
Валерий Левитин/РИА Новости

Михаилу Ефремову диагностировали язву желудка, это может помочь ему в получении условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, актера госпитализировали в декабре прошлого года с резкими болями в животе. Мужчину доставили в больницу города Алексеевка Белгородской области, где медики диагностировали ему две прободные язвы желудка. Затем Ефремова отправили в стационар, где он провел десять дней, находясь под наблюдением врачей и соблюдая диету.

Также сообщается, что в настоящее время актер находится в исправительной колонии, при этом 24 марта станет известно, получит ли Ефремов УДО. Кроме того, все документы из больницы находятся у актера.

До этого сообщалось, что на фоне новостей о возможном досрочном освобождении Ефремова вырос спрос на поделки, которые актер делает в тюрьме. Изделия стоят от пяти до 20 тысяч рублей. Кроме того, чтобы продукция продавалась лучше, Ефремов оставляет свой автограф на изделии.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит ходатайство Михаила Ефремова об УДО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами