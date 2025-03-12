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Exeed удешевил кроссовер LX для России

Бюджетная версия кроссовера Exeed LX появилась в России
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Chery

Новая комплектация кроссовера Exeed LX под названием Urban появилась у российских дилеров. Об этом сообщает агентство «Автостат».

В ассортименте компании версия займет место самой доступной комплектации. При этом, в отличие от прежней «младшей» версии Business, будет оснащена связкой из 1,6-литрового ДВС в паре с роботизированной трансмиссией, а не вариатором.

Среди изменений, появившихся в новой комплектации, можно отметить 18-дюймовые алюминиевые литые диски (у остальных версий 19-дюймовые). LX Urban отличается декоративными накладками на педали и потолком черного цвета, которых нет в других версиях модели.

До этого компания Sollers начала продажи в России полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске.

Автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

Ранее сообщалось, что россиянам начали продавать Lada Vesta с новой механикой.

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