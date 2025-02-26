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Суд рассмотрит ходатайство Михаила Ефремова об УДО

Суд 24 марта рассмотрит ходатайство Михаила Ефремова об УДО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Суд рассмотрит обращение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении 24 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство Москва».

«Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении – теперь официально», — говорится в сообщении.

По информации источника, в суд уже доставили документы. Заседание по рассмотрению обращения Ефремова пройдет в Алексеевском суде в Белгородской области 24 марта.

До этого сообщалось, что актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в «секретном формате».

Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО. При этом актер сообщил, что у него ухудшилось здоровье, а также он ежедневно работает в цеху и занимается пошивом формы для заключенных.

Также актер заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Кроме того, Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

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