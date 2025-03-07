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Стало известно, сколько стоят тюремные поделки Михаила Ефремова

Тюремные поделки Михаила Ефремова стоят 20 тысяч рублей
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Telegram-канал «Mash»

Спрос на поделки, которые изготавливает Михаил Ефремов в тюрьме, вырос на фоне новостей о его возможном досрочном освобождении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, ранее актер шил антиковидные костюмы, теперь стал мастером по дереву: делает нарды, иконы и кресты. Поделки, изготовленные актером, стоят от пяти до 20 тысяч рублей. Кроме того, чтобы продукция продавалась лучше, Ефремов оставляет свой автограф на изделии.

По словам освободившегося солагерника актера, на производство поделки нужно около двух недель: сначала готовят материал, потом занимаются его обработкой, вырезают узоры, шлифуют и в конце покрывают изделие лаком. При этом над изготовлением одной поделки трудятся несколько человек. Так, Михаил Ефремов расписывает изделия и занимается финальной отделкой.

До этого сообщалось, что одной из причин, по которой Михаилу Ефремову одобрили подачу прошения об условно-досрочном освобождении, стали проблемы с здоровьем.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит ходатайство Михаила Ефремова об УДО.

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