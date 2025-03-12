В России выставили на продажу Hyundai Solaris 2011 года с минимальным пробегом

В России продают Hyundai Solaris 2011 года с минимальным пробегом за 1,35 млн рублей

В Московской области выставили на продажу Hyundai Solaris 2011 года выпуска с пробегом всего 10 тыс. километров, сообщает «Российская газета».

«Солярис», со слов владельца, хранился в гараже, поэтому никаких дефектов по кузову авто не имеет. К салону тоже ноль вопросов: сиденья «упакованы» в съемные чехлы», — говорится в сообщении «РГ».

Автомобиль оснащен надежным и проверенным не одной сотней тысяч километров работы в таксопарках России атмосферным двигателем мощностью 123 л.с. силы. Коробка передач шестиступенчатый гидроавтомат. Владелец хочет выручить от продажи автомобиля 1,35 млн рублей.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу редкий ВАЗ-2106.