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Дилеры начали выдавать покупателям китайских автомобилей мешок сахара

В России за покупку китайского автомобиля дилеры стали давать мешок сахара
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banki_oil/Telegram

В России за покупку китайского автомобиля дилеры начали дарить продовольствие. Об этом сообщает Telegram-канал «Баррель черной икры».

«Автодилеры в России начали дарить мешок сахара, чтобы мотивировать на покупку «китайца», — говорится в сообщении канала.

Судя по фото рекламного щита, сделанному в дилерском центре, покупателю предлагается выбрать подарок самому — мешок муки или сахарного песка.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что в России некоторые официально представленные автобренды распродают машины 2023 года выпуска.

По его словам, из 167 тыс. новых автомобилей, проданных в январе и феврале, около 8 тыс. или 5% — машины, выпущенные два года назад.

«Самое большое количество таких автомобилей продано у Changan — 626 штук. Однако стоит обратить внимание на долю в общих продажах марки. У Changan она невелика — 7%. У марки SWM с пропиской на «Автоторе» количество проданных авто 2023 года за первые два месяца составляет 621 экземпляр — более половины от общего объема», — сказал Сергей Целиков.

У бренда Jetta на машины 2023 года выпуска за январь-февраль 2025 года пришлось 85% продаж, у FAW — 60%, а у Wey — 50%.

Наименьший объем «двухлетних» автомобилей сейчас есть у Lada, Haval, Geely, Chery.

Ранее были названы 10 самых дешевых китайских кроссоверов в России.

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