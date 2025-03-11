Volkswagen Tiguan стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке у россиян

В феврале 2025 года самыми востребованными у россиян стали модели Volkswagen и Hyundai. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

«Лидером проданных автомобилей с пробегом в феврале стал немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan (2016–2021), его средняя цена продажи составила 2,17 млн рублей», — сообщил Головань.

По его словам, на второй позиции по спросу корейский бестселлер Hyundai Solaris (2017–2020 годов выпуска), средняя стоимость которого составляет 1 млн рублей. На третьем месте – более свежий вариант Hyundai Solaris (2020-2022), средняя стоимость седана – 1,2 млн рублей.

Кроме того, популярностью пользовались модели BMW 5-series, Skoda Octavia, Toyota Camry (2020–2025), Nissan Qashkai, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz E-класса и Toyota Camry (2017–2021).

До этого сообщалось, что в феврале 2025 года больше всего подешевел кроссовер Haval F7 первого поколения.

Ранее назвали дату начала продаж нового кроссовера Haval.